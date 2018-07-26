بحضور وفد أممي.. اجتماع ببلدية طرابلس المركز بشأن صيانة 6 مدارس

اجتماع ببلدية طرابلس المركز بشأن صيانة 6 مدارس. (صورة من البلدية)

عقدت بلدية طرابلس اجتماعًا لبحث وضع الترتيبات النهائية لإجراء صيانة ست مدارس ببلدية طرابلس المركز وهي: (محمد الكوت، وابن النفيس، والنجوم الزاهرة، والمغاربة، وطلائع التقدم، وسكينة بنت الحسين).

وقالت بلدية طرابلس، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم الاطلاع في الاجتماع الذي عقد أمس على تقارير الزيارات الميدانية المتضمنة عرضًا مفصلاً من كل مدير مدرسة المستهدفة للصيانة، بحضور فريق فني من المختصين المهندسين من بلدية طرابلس المركز والمكتب الإنمائي للدعم بالأمم المتحدة الراعي مشروع الصيانة.

وقال منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وتحقيق الاستقرار بليبيا، محمد عيواز، إننا «نحاول بقدر المستطاع أن تكون الصيانة للمرافق الخدمية وفق المعايير واحتياجات المدرسة وبتوجيه من مدير المدرسة ومكتب المشاريع الخاص بالبلدية، وحتى يتم وضع البلدية في الصورة لكي تلعب دورًا رئيسًا معنا في كل مراحل المشروع ابتداءً بتحديد الأولويات ثم الزيارات الميدانية لفريق المهندسين وإعداد المقايسات بوجود مهندس من مكتب المشاريع بالبلدية».

وأشار عيواز إلى أنه تمت زيارة معظم البلديات وتقييم قطاع التعليم، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عقد في بلدية جنزور وتسليم المواقع للصيانة ومنها على وشك الانتهاء، مؤكدًا تسليم مواقع أخرى في بلدية تاجوراء.

وبالنسبة لقطاع الصحة، أكد عيواز، أن البرنامج يركز على صيانة خمسة مستشفيات، وهي مستشفى القلب بتاجوراء ومستشفى طرابلس المركزي ومستشفى الحوادث بأبوسليم ومستشفى اسبيعة ومستشفى الجلاء للأطفال، بالإضافة إلى دعم عيني بتجهيز جزئي لخمسة مراكز صحية في كل بلدية مع تجهيز جزئي لمستشفى شارع الزاوية (طرابلس المركزي).

وأضاف، أن هناك جوانب أخرى للدعم وخاصة في مجال البيئة كمساهمة في حل مشكلة القمامة، حيث تم التركيز على المكب المرحلي أبوسليم، والآن تتم مناقشة الدراسات التي تم إجراؤها على المكب، على أن يتم توضيح الآلية على التكنيك الذي يفترض أن يستخدم في مكب أبو سليم ويتماشى مع المعايير الخاصة بالمكبات خلال عشرة أيام.

حضر الاجتماع مسؤول ملف التعليم عضو المجلس البلدي إبراهيم عريبي، ووكيل ديوان البلدية سارة النعمي، ومسؤول الملف الاجتماعي عضو المجلس البلدي محمد جبران ببلدية طرابلس المركز، وعن مكتب التخطيط ببلدية طرابلس المركز أحمد فارس، وعن المكتب الإنمائي للأمم المتحدة حضر منسق برنامج ودعم وتحقيق الاستقرار بليبيا - طرابلس الكبرى محمد عيواز، والمهندسان أحمد البخاري وإيهاب حسونة، وعدد من ممثلي شركات المقاولات.

يأتي مشروع صيانة المدارس ببلدية طرابلس المركز ضمن دعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا برعاية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإشراف حكومة الوفاق وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.