إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي شمال زوارة

أحد مراكب الهجرة غير الشرعية شمال زوارة. (صورة من مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس (الزورق صبراتة) من إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 30 رجلا، وواحد قاصر، كانوا على متن مركب خشبي، شمال زوارة.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، إن المهاجرين غير الشرعيين بينهم 30 رجلا من بنغلاديش واثنين من غانا وقاصر واحد لم يتم تحديد هويته.

وأشار إلى أنه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل، مؤكدا أنه بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء السكة.

