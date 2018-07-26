تعليق السعودية شحن النفط عبر باب المندب يرفع أسعار الذهب الأسود عالميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 09:48 صباحا
ناقلة نفط مالطية. (فرانس برس)

قاد خام برنت أسعار النفط للارتفاع اليوم الخميس ليواصل مكاسبه لليوم الثالث بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر وأظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 74.35 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.7% يوم الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.35 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت ما يزيد على 1% في الجلسة السابقة، بحسب «رويترز».

وتلقت الأسعار دعما إضافيا من بيانات رسمية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2015 في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات بمركز التسليم في كاشينج.

وقالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، الخميس إنها «تعلق مؤقتًا» جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط كبيرتين.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح في بيان إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين عملاقتين في البحر الأحمر صباح الأربعاء مما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما.

وتمر معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب.

وتلقت الأسعار دعما إضافيا من بيانات رسمية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2015 في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات بمركز التسليم في كاشينج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن المخزونات انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.

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