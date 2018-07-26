انفجار أمام السفارة الأميركية في بكين

سمع دوي انفجار قرب السفارة الأميركية في بكين الخميس، حسبما ذكر شهود عيان على مواقع للتواصل الاجتماعي.

وأظهر تسجيل فيديو تم نشره تصاعد الدخان أمام المجمع الدبلوماسي في العاصمة الصينية، فيما كان عناصر أمن يهرعون في المكان، وقال شهود عيان إن انفجارا وقع، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الشرطة المحلية أن الانفجار الذي وقع الخميس أمام السفارة الأميركية في الصين سببه رجل كان بحيازته متفجرات وأصيب بجروح في يده أثناء محاولته إشعال صاعقها، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أخرى.

ونقل الرجل البالغ من العمر 26 وهو من منطقة منغوليا (شمال) إلى المستشفى. وقالت الشرطة في بيان إن حياته ليست في خطر، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أخرى.