استئناف تنفيذ منحة البنك الإسلامي لتمكين الشباب الليبي «اقتصاديًا»

شعار البنك الإسلامي للتنمية. (أرشيفية)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني استئناف تنفيذ منحة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار والموجهة إلى تمكين الشباب الليبي اقتصاديًا.

وقالت وزارة المالية، في بيان صادر عنها الأربعاء، إنه في إطار التعاون المشترك لتعزيز أنشطة الشراكة من أجل دعم المشاريع التنموية، وبعد عدة اجتماعات عقدها وزير المالية المفوض الدكتور أسامة حماد بصفته محافظ ليبيا لدى البنك الإسلامي للتنمية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور بندر محمد حمزة حجار، فقد تقرر الاتفاق على قيام البنك الإسلامي للتنمية بافتتاح مكتب تمثيلي له في ليبيا لمتابعة المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في البلاد.

وأكد البيان أنه سيتم العمل مع البنك الإسلامي للتنمية على انتداب بيت خبرة لبلورة شراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية، في إطار الشراكة القطرية بين كل من ليبيا والبنك الإسلامي.

وسيساهم البنك الإسلامي للتنمية في مشاريع الإعمار والبنية التحتية في ليبيا وحشد الموارد للغرض ذاته، بحسب البيان الذي أكد تشكيل لجان معنية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

