بالفيديو: السراج يلتقي الرئيس التشادي في إنجامينا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 01:33 صباحا

ألتقى رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج الرئيس التشادي إدريس ديبى، الأربعاء بالعاصمة التشادية إنجامينا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج فجر الخميس إن اللقاء تناول «التحديات الأمنية في المناطق الحدودية المشتركة وفي الجنوب الليبي».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن السراج وديبي اتفقا على «التنسيق بين الأجهزة المعنية فى البلدين عبر الحدود المشتركة للتصدى للإرهاب والمهربين والمرتزقة والمتاجرين بالبشر».

كما أكد الطرفان التزامهما بتطبيق البروتوكول الأمني الذي وقع في شهر إبريل الماضي في نيامي عاصمة النيجر من قبل كل من ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، الذي يعد إطاراً للتعاون في مواجهة التهديدات الأمنية الحدودية.

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