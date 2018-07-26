مصرف ليبيا المركزي ينفي تحويل مبلغ مالي لصالح ابراهيم الجضران

مصرف ليبيا المركزي ينفي «نفياً قاطعاً صحة تصريحات الناطق الرسمي للقيادة العامة العميد أحمد المسماري حول قيام المصرف بتحويل مبلغ مالي لصالح المدعو ابراهيم الجضران».
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