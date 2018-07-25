إدارة التنمية المستدامة بـ«الوطنية للنفط» تتابع أعمال الصيانة بطريق الواحات - أجدابيا

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 25 يوليو 2018, 09:17 مساء

أجرى مندوب إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس عادل بن قبلية، اليوم الأربعاء، زيارة لمتابعة أعمال الصيانة لطريق الواحات - أجدابيا، التي ترعاها الإدارة بموجب اتفاق وقعته المؤسسة مع بلديات الواحات.

وأكد بن قبلية في تصريح نقلته إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس البلدي أوجلة، أن أعمال الصّيانة مستمرة وأن مساعيهم حثيثة لتوفير مادة «القطران» للبدء فورًا في عملية الرصف.

ورافق مندوب إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال جولته عدد من مشرفي الشركة المنفذة والمهندسين المشرفين من قبل بلديات أوجلة وجالو واجخرة، وعضو المجلس البلدي أوجلة لمتابعة سير العمل وللوقوف على آخر المستجدات.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس البلدي أوجلة محمد الصابر لـ«بوابة الوسط» أنّ مدة عقد الصيانة للطريق 120 يومًا، منبهًا إلى أنها «قد تتغير إذا ما واجهت الشركة المنفذة أي عراقيل في العمل أو في توفير المواد الخاصة بالعمل».

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