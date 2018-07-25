«أوقاف أوجلة» تختتم دورة توعوية لإرشاد الحجاج عن المناسك

أحد الدروس التوعية للحجاج في أوجلة بالمناسك. (الإنترنت)

اختتم مساء أمس الثلاثاء، مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بلدية أوجلة دورة دعوية وحملة إرشادية لبيان «مناسك الحج» للفائزين بقرعة أداء الفريضة لهذا العام.

واشتملت الدورة على دروس حول مناسك الحج وما يتعلق بها من أحكام شرعية، والأخطاء والمخالفات الشائعة التي يقع فيها الحجاج وعن آداب الحج والزيارة وتعظيم شعائر الله ومكانة الحرمين الشريفين.

واستمرت الدروس والحملات الإرشادية على مدى ثلاثة أيام متتالية بهدف توعية الحجاج بشعائر الفريضة في إطار مساهمة من مكتب أوقاف أوجلة في الوعظ والإرشاد ووضع البرامج الإعلامية والخطط الدعوية التوعوية.