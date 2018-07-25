انطلاق الجولة الثانية من حملة تطعيم الحجاج في بني وليد

الجولة الثانية لتطعيم الحجاج في بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة بني وليد الجولة الثانية من حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وقال مدير الإعلام بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبو النيران لـ«بوابة الوسط»، إن عملية التطعيم ستتواصل حتى استكمال كافة الحجاج، مطالبًا الحجاج المعنيين بإحضار البطاقة الدولية للتطعيمات التي تتضمن بطاقة الحج وصورتين شخصية.

وأوضح أبو النيران أن التطعيمات تشمل الوقاية من مرضي الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع مكتب الرعاية الصحية الأولية في بني وليد.

وأضاف أبو النيران أن الفريق المكلف بحملة التطعيمات للحجاج سيستمر في عمله بالحملة، لمتابعة الحجاج ومنح تطعيمات للمتخلفين وإعطائهم المشورة الطبية، والكشف الطبي قبل مغادرتهم الأراضي الليبية لأداء الفريضة.

الجولة الثانية لتطعيم الحجاج في بني وليد. (الإنترنت)