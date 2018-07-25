ويليامز تبحث مع السايح استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ليبيا

لقاء ويليامز مع أعضاء مجلس إدارة المفوضية. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

زارت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، والتقت رئيس مجلس إدارتها عماد السايح الذي أطلعها على الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في مايو الماضي، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية.

وقالت البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر» إن ويليامز استعرضت مع السايح «استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدة الدعم المستمر من الأمم المتحدة، وناقشت الجلسات المرتقبة للمجلس النيابي للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور».

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلمت في 17 يوليو الجاري مقرها الجديد في منطقة سيدي المصري بطريق الهضبة الشرقية، بالعاصمة طرابلس، من مصلحة أملاك الدولة، بعد الأضرار التي طالت المقر السابق جراء الهجوم الإرهابي في مايو الماضي.

ويتكون المقر الجديد للمفوضية من ثلاثة مبانٍ ومساحات خضراء، فيما يجري العمل حاليًّا على إعادة تأهيل وتهيئة وتطوير وصيانة المقر والمباني المكونة له بما يلائم طبيعة عمل المفوضية.