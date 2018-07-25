مراقبة تعليم بني وليد: امتحانات الشهادة الثانوية مستمرة دون أي خروقات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 25 يوليو 2018, 05:19 مساء
إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد. (الإنترنت)

أكدت مراقبة التعليم في بني وليد، أن امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها العلمي والأدبي والثانوية الدينية للعام 2017 - 2018، مستمرة للأسبوع الثاني «دون حدوث أي خروقات».

وقال مراقب التربية والتعليم ببني وليد، خالد أبوحمرة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ المدينة ﺑﻠﻎ 1064 ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ قُسموا على 4 لجان.

وأوضح أبو حمرة، أن الامتحانات تسير وفق الخطة التي أعدتها وزارة التعليم «دون أية عراقيل أومشاكل تذكر»، مشيدًا بتعاون «كل المشرفين وأولياء الأمور».

وأثنى أبو حمرة، على الجهود المبذولة من قبل أفراد الأمن العام، في تأمين مقار لجان الامتحانات والطلاب والملاحظين والمراقبين وعلى جهود العناصر الطبية والطبية المساعدة بجهاز الإسعاف ببني وليد.

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