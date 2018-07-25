تدشين المبنى الإداري الجديد لفوج سرت للكشافة والمرشدات

شهدت مدينة سرت، اليوم الأربعاء، حفلًا بمناسبة تدشين المبنى الإداري الجديد لفوج كشاف ومرشدات سرت الذي أشرف على تجهيزه المجلس البلدي بعد تعرض المقر السابق لأضرار جراء الحرب التي شهدتها المدينة ضد تنظيم «داعش» خلال العام 2016.

وقال المكلف بإدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن المبنى الإداري الجديد لفوج كشاف ومرشدات سرت جرى تجهيزه بالكامل من قبل البلدية ويضم قاعة اجتماعات ومكاتب إدارية ومرافق أخرى.

وأوضح الأميل أن حفل التدشين أقيم بساحة الفوج على شاطىء البحر بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدي ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من منسقي ومديري القطاعات والأجهزة والشركات العاملة بالبلدية، وعدد من مؤسسي فوج كشاف سرت عام 1966.

وأضاف الأميل أن الاحتفالية تخللتها عروض كشفية تغنى فيها أعضاء فوج كشاف سرت بأغانٍ كشفية نادت بالسلام واللُحمة الوطنية، وجرى خلالها تكريم الراحلين من مؤسسي الحركة الكشفية بسرت ومن بينهم القادة الراحلون مصطفى الطروق ومحمد أرحومة وخليفة القماطي.

وأشارالمكلف بإدارة الإعلام في بلدية سرت، إلى أن فوج كشاف ومرشدات سرت كرّم خلال الاحتفالية عميد بلدية سرت وعددًا من الجهات الحكومية التى تعاونت لإتمام مراحل تنفيد وتدشين المقر الإداري الجديد لفوج كشاف ومرشدي سرت.