صندوق تحقيق الاستقرار يجهز قسم العناية المركزة بمستشفى بني وليد العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 25 يوليو 2018, 04:33 مساء
قسم العنياة المركزة بمستشفى بني وليد الذي سيشرف على تجهيزه صندوق تحقيق الاستقرار. (الإنترنت)

تتواصل بمستشفى بني وليد العام أعمال الصيانة لمختلف أقسام المستشفى، حيث تعاقدت الإدارة مع صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا لتنفيذ أعمال صيانة وتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وقال مدير مستشفى بني وليد العام، محمد المبروك لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن أعمال صيانة خطوط المياه والأكسجين الصناعي وقسم إيواء الأطفال وبعض الأقسام الأخرى ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المبروك أن أعمال الصيانة تأتي بعد سنوات من معاناة المستشفى بسبب نقص الاحتياجات الضرورية والأساسية، خاصة أن المستشفى يعمل بنصف طاقته بسبب الصيانة التي دخل بها قبل سنة 2011 وتوقفت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن مستشفى بني وليد العام افتتح مؤخرًا، قسم النساء والولادة، مجهزًا بالمعدات الطبية الحديثة، ومغسلة ملابس، وحجرة دار الرحمة، مرفقة بمشرحة.

باحة مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)
أعمال تهيئة للباحة الخارجية لمستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»
رياضة محلية
صحف عربية: الرئيس الفرنسي يزور القاهرة قريبًا لمناقشة الوضع الليبي.. وهجوم ...
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا بين إيطاليا وفرنسا!
كاريكاتير
بالفيديو: حالة طوارئ باليونان بعد مقتل وإصابة العشرات في حرائق الغابات
دولى
اعتبرها «لا إنسانية».. «طرابلس الطبي» يكشف تفاصيل الصور المتداولة لمتوفاة أجنبية
ليبيا
وزيرة الدفاع الإيطالية: من الخطأ إجراء انتخابات قبل المصالحة في ليبيا
ليبيا
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
باشاغا: بحثنا مع وزير الخارجية الفرنسي في مصراتة أربعة ملفات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المورينجا.. غذاء خارق