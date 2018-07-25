صندوق تحقيق الاستقرار يجهز قسم العناية المركزة بمستشفى بني وليد العام

قسم العنياة المركزة بمستشفى بني وليد الذي سيشرف على تجهيزه صندوق تحقيق الاستقرار. (الإنترنت)

تتواصل بمستشفى بني وليد العام أعمال الصيانة لمختلف أقسام المستشفى، حيث تعاقدت الإدارة مع صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا لتنفيذ أعمال صيانة وتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وقال مدير مستشفى بني وليد العام، محمد المبروك لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن أعمال صيانة خطوط المياه والأكسجين الصناعي وقسم إيواء الأطفال وبعض الأقسام الأخرى ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المبروك أن أعمال الصيانة تأتي بعد سنوات من معاناة المستشفى بسبب نقص الاحتياجات الضرورية والأساسية، خاصة أن المستشفى يعمل بنصف طاقته بسبب الصيانة التي دخل بها قبل سنة 2011 وتوقفت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن مستشفى بني وليد العام افتتح مؤخرًا، قسم النساء والولادة، مجهزًا بالمعدات الطبية الحديثة، ومغسلة ملابس، وحجرة دار الرحمة، مرفقة بمشرحة.

باحة مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

أعمال تهيئة للباحة الخارجية لمستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)