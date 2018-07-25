تراجع الدولار والاسترليني بالسوق السوداء

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق ضئيل مقابل الدينار الليبي، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء.

وانخفضت العملة الأميركية إلى 6.68 دينار اليوم مقابل 6.69 أمس بفارق قرش واحد، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويبلغ الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 531 قرشًا، إذ سجل السعر الرسمي 137 قرشًا، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كذلك كان التراجع من نصيب الجنيه الاسترليني في السوق السوداء اليوم، إذ هبط إلى 8.67 دينار اليوم، مقابل 8.71 دينار أمس، بفارق 4 قروش، في المقابل ارتفع اليورو إلى 7.77 دينار مقارنة بـ 7.76 دينار أمس بفارق قرش واحد.