مساعد المبعوث الأممي يستمع إلى مطالب أهالي سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 25 يوليو 2018, 03:56 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (الإنترنت)

عقدت بلدية سرت، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا على هامش زيارة مساعد المبعوث الأممي، مكرم ملاعب، إلى المدينة، ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني وأعيان المدينة.

وقال مصدر إعلامي بالبلدية في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات والمطالب حول إعادة إعمار المدينة ووعود الأمم المتحدة بالمساعدة في إعمارها.

وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على تسريع تنفيذ مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودعم قطاع الصحة لتوفير العلاج لمرضى السرطان، الذي انتشر بالمدينة وإيجاد حلول عاجلة لأصحاب المنازل المدمرة»، كما اتفقوا على دعوة المبعوث الأممي غسان سلامة لزيارة المدينة، للوقوف على معاناة السكان واحتياجاتهم.

واستعرض مكرم ملاعب خلال الاجتماع مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والدور الذي تلعبه لدعم الاستقرار.

وقال: «نترحم على أرواح شهداء البنيان المرصوص الذين حرروا المدينة من تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرًا إلى أن «مدينة سرت تتميز بموقعها الجغرافي وأهميتها بوسط ليبيا، وهى تحتاج إلى وقفة ودعم كبير للنهوض بها».

وأشار ملاعب إلى «الدور الكبير» لبعثة الأمم المتحدة في العملية السياسية والانتخابية القادمة، مؤكدًا «مناقشة وجهات نظر الحكومة المحلية ونشطاء المجتمع المدني، حول العملية السياسية في ليبيا ومناقشة الملف الاقتصادى والأزمة الاقتصادية».

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