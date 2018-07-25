تطعيم ثلاثة آلاف طفل في سرت وضواحيها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 25 يوليو 2018, 02:40 مساء
حملة تطعيم في ليبيا. (الإنترنت)

أكد مشرف عام مكتب التطعيمات بقطاع صحة سرت محمد عبد الرحمن إدريس، تطعيم ثلاثة آلاف طفل وطفلة بسرت وضواحيها، في الحملة الوطنية للتطعيمات التي ينظمها مكتب الخدمات الصحية بالمدينة.

وقال مشرف عام التطعيمات الإجبارية  بمركز الرعاية الصحية الأولية بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أمصال التطعيمات كانت بالجرعات المخصصة للمواليد من عمر شهرين وحتى عام ونصف العام، في الحملة التي انطلقت السبت الماضي في ثلاثة عشر مرفقا صحيا.

وكان مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لإدارة الخدمات الصحية بسرت، تسلم ديسمبر الماضي شحنة جديدة من التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال والمقدمة من جهاز الإمداد الطبي بمصراتة.

وتحتوي شحنة تطعيمات الأطفال على كمية من التطعيمات لحديثي الولادة وحتى عمر عام ونصف العام، وهي تكفي لشهر، وتوزع على المراكز والوحدات الصحية بسرت وضواحيها، حسب الجداول المحددة بالمرافق الصحية بالمدينة.

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