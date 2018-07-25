ضبط 6 محال في سرت لبيع مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستخدام

إعدام مواد غير صالحة للاستخدام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي سرت، اليوم الأربعاء، ضبط 6 محال في سرت لبيع اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت، العقيد فتحي شكرني، إن الجهاز نظم حملة تفتيش واسعة على المحال التجارية ومحلات بيع اللحوم بسرت، شارك فيها مكتب حماية المستهلك بمراقبة الاقتصاد.

وأكد شكرني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، ضبط كميات كبيرة من العصائر والمعلبات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت معروضة للبيع في عدد من المحال التجارية بسعر مخفض.

وأضاف أن جميع السلع والمعلبات والعصائر منتهية الصلاحية، تمت مصادرتها من 4 محال تجارية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح العقيد شكرني أنه تم مخالفة محلين آخرين لبيع اللحوم لعدم توافر الشروط الصحية فيهما، وإنذارهما بالإغلاق بالشمع الأحمر في المرة المقبلة.

