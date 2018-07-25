إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي إلى المشاريع الزراعية بالمنطقة الوسطى

سرت بوابة الوسط: محمود الصلاحى | الأربعاء 25 يوليو 2018, 02:00 مساء
مشروع النهر الصناعي. (الإنترنت)

أعلنت إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى إيقاف ضخ مياه النهر إلى المشاريع الزراعية بالمنطقة الوسطى.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن إيقاف ضخ المياه للمشاريع الزراعية سببه توقف ضخ مياه النهر الصناعي من خزان أجدابيا إلى خزان القرضابية بسرت منذ أيام.

وأضاف المصدر أن انخفاض مستوى المياه بخزان أجدابيا أدى إلى توقف ضخ المياه إلى خزان سرت.

وأشار إلى أن كمية المياه الموجودة بخزان القرضابية تقدر بمليون ونصف المليون متر مكعب فقط، مطالبًا المواطنين بترشيد استهلاك المياه.
 

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