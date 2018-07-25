غراتسيانو: مستعدون لمساعدة القوات الليبية على «المشي على أقدامها»

قال رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، إن «إيطاليا مستعدة لمساعدة القوات الليبية على المشي على أقدامها».

وشارك غراتسيانو في محادثات ترينتا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وزار المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة.

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وأوضح غراتسيانو في تصريحات صحفية، في المطار العسكري لشيامبينو، بعد عودته من ليبيا مساء أمس الثلاثاء: «كان هناك طلب قوي لزيادة تدريب وإعداد القوات الخاصة، من خلال استخدام التدريب على الأراضي الوطنية لمساعدة قواتهم الخاصة (..) جنبا إلى جنب مع إعداد ودعم قوات خفر السواحل والقوات الجوية، والتركيز على كل ما يمكن أن يقدم الدعم إلى ليبيا وتحقيق شروط الليبيين والعمل مع مهاراتهم».

وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية ترينتا من جهتها خلال نفس المؤتمر الصحفي، إن إيطاليا ستعمل على تنظيم مهمة استطلاع في جنوب ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأضافت: «لقد تم طلب تعاوننا على الحدود الجنوبية وهو ذو أهمية مطلقة (..) تحدثنا عن هذا الموضوع وسنحاول في أقرب وقت ممكن تنظيم بعثة استطلاع».

ويتوقع أن تبدأ المهمة الإيطالية بعملية تفتيش أولوية لتحديد أعمال الدمج التي ستنفذ في المناطق الجنوبية لمراقبة الحدود في جنوب ليبيا لمنع تدفقات الهجرة.

وستشترك في البعثة الفنية التي تمولها المفوضية الأوروبية في بروكسل، شرطة الحدود، والجيش في فرقة العمل المشتركة لأركان الدفاع الإيطالي، بحسب ترينتا.

وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية: «لقد كنا ضحايا لأخبار مزيفة في ليبيا (..) عرضت تدريب الليبيين على الاتصالات الإستراتيجية، ليستطيعوا مواجهة الأخبار التي تقدمها بعض الجماعات ضد استقرار بلدهم».