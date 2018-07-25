وفد أممي يبحث دعم الحرس البلدي بنغازي وتدريب عناصره

جهاز الحرس البلدي بنغازي يلتقي وفداً أمنياً من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. (صورة من بلدية بنغازي)

التقى مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي العقيد مصباح المعداني، ومعاونه العقيد صالح الكاديكي، اليوم الأربعاء، وفدًا أمنيًا من البعثة الأممية في ليبيا لبحث سبل تقديم الدعم وتدريب عناصر الحرس البلدي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء إن الاجتماع تناول دعم جهاز الحرس البلدي بنغازي وإمكانية المساهمة في تدريب العناصر والكوادر بالجهاز.

وأوضح الكاديكي أن رئيس قسم المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة سليم رعد، ومستشار الشرطة عائد خلايلا بحثا ما يمكن تقديمه من الدعم للجهاز، بالإضافة إلى تدريب ضباط وأفراد جهاز الحرس البلدي والكوادر به.

وكان الوفد الأمني التابع لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عقد اجتماعًا في وقت سابق مع مدير أمن بنغازي العميد صلاح هويدي، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار لبحث سبل تقديم الدعم للأجهزة الأمنية العاملة في المدينة.

