بلدية بنغازي تباشر صيانة خطوط الصرف الصحي بمنطقتي سيدي حسين والسلماني

باشرت إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، صيانة خطوط الصرف الصحي والخطوط المكسورة بمنطقتي سيدي حسين والسلماني في المدينة.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه تم تسليم مشروع صيانة خطوط الصرف الصحي والخطوط المكسورة بشوارع «خط طرد السكابلي وشارع بدر بسيدي حسين، وشوارع خالد بن الوليد ورابعة العدوية بالسلماني الشرقي، وشوارع سيف الدولة الحمداني وعيسى الوكواك وجامع القرويين بالسلماني الغربي، وشارعي اجنادين وبدر بسيدي يونس».

وأوضح، أنه تم تسليم المشروع للشركة المنفذة (وادي دردنيل للمقاولات) على أن يكون بمتابعة وإشراف مكتب المشاريع بقطاع الإسكان والمرافق، مؤكدًا أن إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي تواصل المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي

وتعاني عدة مناطق وأحياء في مدينة بنغازي من انسداد ومشاكل في خطوط شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاكل في خطوط مياه الشرب.

