مقتل ثلاثة من الجيش وإصابة اثنين خلال مطاردة عناصر «داعش» المسؤولة عن «هجوم العقيلة»

أعلنت الكتيبة 166 مشاة، مقتل ثلاثة من قوات الجيش، وإصابة اثنين آخرين، خلال مطاردة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي الذين هاجموا نقطة شرطة العقيلة جنوبي غرب مدينة أجدابيا.

وقالت «الكتيبة 166 مشاة»، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها «شاركت منذ الساعات الأولى لصباح الثلاثاء في مطاردة عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين هاجموا نقطة شرطة العقيلة جنوبي غرب مدينة أجدابيا».

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وأشارت الكتيبة إلى تتبع قواتها «المهاجمين بعد فرارهم نحو صحراء وادي الجفر الواقع جنوب المنطقة»، مؤكدة أنها «اشتبكت مع الإرهابيين في تلك المنطقة وكبدتهم خسائر جمة في الأرواح والعتاد، ما نجم عنه استشهاد ثلاثة أفراد من أبناء قواتنا المسلحة وجرح اثنين آخرين».

ونعت الكتيبة بـ«بالغ الأسى والحزن هؤلاء الشهداء البررة بينهم أحد أفراد الكتيبة».

وهاجمت عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي مركز شرطة العقيلة، وقامت بتفخيخه بالكامل، كما استهدفت مدرعة تابعة للقوات البحرية أمام المركز وسيارة إسعاف عاملة وسيارة شرطة، وقامت بتعليق العلم على المركز»، بحسب رئيس مركز شرطة العقيلة، الرائد مفتاح رحيل.