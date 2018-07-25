وزيرة الدفاع الإيطالية: سأحاول مقابلة حفتر لإرساء عملية شاملة برعاية أممية

بروكسل ـ بوابة الوسط: علي أوحيدة | الأربعاء 25 يوليو 2018, 10:13 صباحا

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أنها تخطط للاجتماع مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت ترينتا خلال مؤتمر صحفي في مطار شيامبينو العسكري لدى عودتها من ليبيا: «من الضروري الاستمرار في إرساء عملية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، ولهذا السبب من الضروري التحدث مع جميع المحاورين الليبيين، بما في ذلك المشير خليفة حفتر».

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والتقت ترينتا خلال زيارتها القصيرة إلى ليبيا أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وزارت المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة.

وتابعت وزيرة الدفاع الإيطالية: «كان هناك كلمة كررتها عدة مرات اليوم: (شاملة) لقد التقيت بالحكومة التي تمضي في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن عندما أقول إن العملية يجب أن تكون شاملة، فإن ذلك يعني أن جميع الموضوعات الأخرى التي تؤثر على البلاد يجب أن تدخل في إطار هذه العملية، وإلا لن نصل إلى استقرار ليبيا».

واختتمت الوزيرة الإيطالية تصريحاتها بقولها: «أعتقد أنه في فترة مقبلة سأحاول مقابلة حفتر أيضا، ولكي تكون  جميع المواضيع الأخرى التي يجب أن نتحدث عنها قريبة المنال، وليس لإخباره بما يجب عليه  القيام به».

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