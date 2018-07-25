صحة الوفاق تسلم «سبها الطبي» محركًا كهربائيًا للتغلب على طرح الأحمال

سبها – بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 25 يوليو 2018, 09:43 صباحا

تسلم مركز سبها الطبي محركًا كهربائيًا بقوة واحد ميغاوات من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني للمساعدة في التغلب على مشكلة تذبذب التيار الكهربائي وطرح الأحمال التي يعاني منها مركز سبها الطبي منذ سنوات.

وقال مدير مركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش  إن في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تم تركيب ثلاجتين لحفظ الموتى من بين تسع قدمتها منظمة UNDB، مشيرًا إلى أن الواحدة منها تسع 9 جثث.

وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت شحنة من الأدوية إلى مركز شبها الطبي، فيما وفرت منظمة الهجرة الدولية كمية من الأنسولين فى الأيام الماضية إلى الإمداد الطبي بفزان.

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