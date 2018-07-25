صنع الله يعيد تشكيل لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 08:53 صباحا
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله. (صورة من المؤسسة الوطنية)

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، قرارًا بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وبموجب هذا القرار الصادر أمس الثلاثاء، سيترأس ناجي محمد احفاف لجنة الإدارة، على أن ينضم إليه في إدارة اللجنة عبد السلام علي محمد الجابري وصلاح حمد عيله ومسعود سليمان موسى وعصام مفتاح بوحجر.

وتوجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر للأعضاء الذين انتهت عضويتهم على جهودهم في الفترة السابقة .

جاء قرار صنع الله بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وفقا للاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل حسب الفقرة (ي) من المادة 23 من القرار رقم 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

وكان صنع الله، أصدر الثلاثاء، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وذلك وفقًا للاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المملوكة لها بالكامل.

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