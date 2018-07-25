«الرئاسي» يدين هجوم العقيلة الإرهابي ويدعو لتوحيد الصف لمواجهة «العابثين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 08:32 صباحا
آثار الهجوم على مركز شرطة العقيلة غرب أجدابيا. (الإنترنت)

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بـ«أشد العبارات» الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة بمنطقة العقيلة جنوبي أجدابيا.

وقد المجلس الرئاسي، في بيان صادر عنه الثلاثاء، «أحر التعازي» لأهالي رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه «الجريمة البشعة»، مؤكدًا أن «مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع كل الشرائع والأديان، لن تزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الإرهاب في كافة أنحاء البلاد ويدعو إلى توحيد الصف لمواجهة العابثين بأمن واستقرار الوطن».

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وقال بيان الرئاسي، إن «بلدنا يواجه عدوًا يمتهن الإرهاب ويستهدف استقرارها، ولن تزيدنا هذه الجرائم سوى الإصرار على أن نتحد جميعًا في مواجهته إلى أن يتم القضاء عليه».

وهاجم عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي مركز شرطة العقيلة، وقاموا بتفخيخه بالكامل، كما استهدفوا مدرعة تابعة للقوات البحرية أمام المركز وسيارة إسعاف عاملة وسيارة شرطة، وقام بتعليق العلم على المركز»، بحسب رئيس مركز شرطة العقيلة، الرائد مفتاح رحيل.

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