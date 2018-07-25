رئيس «تأسيسية الدستور» يحذر مدير مركز الحوار الانساني بجنيف

رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد. (الوسط)

حذر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،نوح عبدالسيد، مدير مركز الحوار الانساني بجنيف روماني غرانجا من «المساس بمشروع الدستور الليبي الذي أقرته الهيئة التأسيسية»، مشيراً إلى أن «مشروع الدستور أصبح ملكية خالصة للشعب الليبي وهو من يملك ان يقرر بشأنه من خلال الاستفتاء عليه بنعم أو لا».

وقال نوح عبدالسيد في بيان أصدره ليل الثلاثاء «من الخطأ الموجب للمسؤولية القانونية التواصل مع أعضاء أي مؤسسة أو هيئة دون إخطار الرئاسة أو الرجوع إليه وذلك لأن حضور الأعضاء سيكون بصفاتهم كأعضاء في المؤسسة أو الهيئة وليس بصفاتهم الشخصية كمواطنين».

وأضاف: «نما إلى علمنا أنه وبالتعاون مع المعهد الهولندي للعلاقات الدولية قد قمتم باختيار عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية للمشاركة في دورة تكوينية حول التفاوض والوساطة من أجل بناء توافقات وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة»

وأعتبر نوح عبد السيد أن «مركز الحوار غير حيادي وما قد ينتج عنه من تقارير نظرا لتغييبه لأعضاء الهيئة التأسيسية الموافقون على مشروع الدستور في المناطق التي أقيمت بها تلك اللقاءات مثل ملتقى بنغازي وطبرق وبني وليد وغيرها».

ولفت نوح عبد السيد إلى «أن يتم انتقاء أعضاء الهيئة التأسيسية من الشرق الليبي وهم جميعا من المعارضين لمشروع الدستور، مما يشير إلى عدم الشفافية والحياد».

وأكد نوح عبد السيد على «حق الشعب الليبي في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وقول كلمته الفاصلة ووضع بصمته القاطعة لكل الجدل إما بقبول مشروع الدستور ليكون دستورا نافذا، أو رفضه».

يذكر أن مركز الحوار الانساني بجنيف يقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه المبعوث الأممي غسان سلامة كمرحلة من مراحل المبادرة التي أطلقها لحل الأزمة الليبية.