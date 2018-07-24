اجتماع يناقش تسوية أوضاع مدارس الجاليات الأفريقية بسبها

القاهرة – بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 10:44 مساء
لجنة جائزة البلدية الصديقة للطفل تقعد اجتماعًا مع مسؤولين تربويين ببلدية سبها

عقدت لجنة جائزة البلدية الصديقة للطفل اجتماعًا اليوم مع مسؤولين تربويين ببلدية سبها من أجل مناقشة آليات تسوية أوضاع مدارس الجاليات الأفريقية قانونيًا وإدرايًا، وتقديم خدمات تربوية وتعليمية متميزة وتعزيز حقوق الطفل داخل بلدية سبها.

وقال رئيس اللجنة السائح أبودربالة لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء، إنّ الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد الجاليات الأفريقية، ومديري المدارس الأفريقية بسبها، ومستشار اليونسيف في مدرسة الجالية الأفريقية بمحلة المهدية، ناقش الإجراءات القانونية لتصحيح أوضاع المدارس الأفريقية بالبلدية وفق القانون المعمول بها في قطاع التعليم الليبي والشؤون القنصلية بالخارجية.

وخلال الفترة الماضية قدّمت لجنة البلدية الصديقة للطفل بالتعاون مع مستشار اليونسيف بسبها مقترحًا لصيانة المدارس الأفريقية بالمدينة.

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