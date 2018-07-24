ستيفاني وليامز تستقبل ممثلي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز استقبلت في طرابلس اليوم الثلاثاء، ممثلين عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن وليامز «أكدت دعم البعثة المستمر لعمل الهيئة وللعملية الدستورية مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس النواب يوم 30 يوليو».

ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون الاستفتاء للتصويت في مجلس النواب بجلسة 30 يوليو الجاري، وفق تصريحات لمقرر مجلس النواب النائب صالح قلمة.

ويشترط القانون لإقرار الدستور موافقة ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في كل دائرة على حدا يوم الاستفتاء، على أن تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسة للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.

وفي حال لم ينل الدستور ثقة الشعب، نصَّ القانون على ضرورة أن يُحال إلى الهيئة لإعادة صياغته وإحالة النسخة المعدَّلة إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحه للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، كما تشرع المفوضية في إعادة طرحه للاستفتاء خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارها.