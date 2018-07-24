ساسي: التعاقد مع «جينرال إليكتريك» يسهم في التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء

المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي إن التعاقد مع «جينرال إليكتريك» الأميركية، لتنفيذ أعمال تطوير الوحدات الغازية بمحطات الإنتاج، من شأنه أن يسهم بشكل كبير في التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأعلن المجلس الرئاسي في وقت سابق عن منحه الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة «جينيرال إليكتريك» الأميركية للإشراف على تنفيذ فك وتركيب والأعمال الفنية وتوريد المعدات الخاصة، والمطلوبة للصيانة والتطوير للوحدات الغازية بمحطات الإنتاج.

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ووفق المادة 91 من لائحة العقود تسدد للشركة العامة للكهرباء 25% من القيمة الإجمالية للتعاقد كدفعة مقدمة للشركة المتعاقد معها.

وأشار ساسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن التعاقد مع شركة «جينرال إليكتريك» يرجع لكونها الشركة المصنعة لبعض وحدات التوليد الموجودة لدى الشركة، وهو ما يضمن استمرار عمليات الصيانة والإشراف.

وأوضح أن الشركة العامة للكهرباء أبرمت في العام 2017 مع الشركة نفسها عقدًا ببحوالي 170 مليون يورو لإجراء الصيانات، نظرًا لأن التوربينات والمعدات تحتاج إلى صيانة دورية.

وتشهد المدن الليبية أزمة انقطاع متجددة للتيار الكهربائي، رغم جهود الشركة العامة للكهرباء لحل المشكلات وإجراء عمليات صيانة وإنشاء مشاريع جديدة في محاولة لسد العجز في الشبكة.