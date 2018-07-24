مستشفى الثورة في البيضاء يبدأ تدريب طلبة كلية التمريض بجامعة عمر المختار

أحد الأقسام الداخلية بمستشفى الثورة في البيضاء. (الإنترنت)

أطلق مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، دورة تدريبية استهدفت طلاب السنوات الأخيرة بكلية التمريض في جامعة عمر المختار.

وبدأ الطلاب في التدريب العملي بمختلف أقسام المستشفى، حيث جرى توزيع الدفعات على مجموعات بداخل الأقسام وبإشراف هيئة التمريض بالمستشفى.

يأتي ذلك بعد اجتماع مدير عام مستشفى الثورة التعليمي المركزي بالبيضاء الدكتور محمد التريكي، مع عميد كلية التمريض بجامعة عمر المختار الدكتور صباح لملوم، لبحث الترتيبات المتعلقة بتدريب الطلاب في السنوات الأخيرة لهم بالكلية.

وقال مسؤول الإعلام بالمستشفى طلال الطشاني، في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية، إن الاجتماع حضره مدير هيئة التمريض بالمستشفى عبد الله إدريس، ومسجلة كلية التمريض بجامعة عمر المختار، مضيفًا أن الحاضرين اتفقوا على البدء في تدريب طلبة السنوات النهائية للكلية في المستشفى.

وأوضح الطشاني أن تدريب عناصر التمريض سيكسب المستشفى كوادر جديدة في مجال التمريض، تساهم على المدى البعيد في تطوير الكادر الطبي بالمستشفى.