نقابة المعلمين تدعو للاحتجاج على قرار وزير التعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 09:08 مساء
شعار النقابة العامة للمعلمين. (الإنترنت)

دعت النقابة العامة للمعلمين إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام مقر وزارة التعليم احتجاجًا على قرار وزير التعليم المفوض بخصوص إجراء امتحانات لتقييم المعلمين، كما دعت النقابة المعلمين إلى رفض تنفيذ القرار.

وأعلنت النقابة العامة للمعلمين في بيان أصدرته مساء الثلاثاء رفضها القرار رقم «1238» لسنة 2018 والذي يفرض إجراء اختبارات تقييم أداء لجميع المعلمين والمعلمات بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

وأصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، الأحد الماضي قرارًا بشأن تحديد ضوابط التسكين على الملاك الوظيفي المعتمد للمؤسسات التعليمية.

ويشمل القرار جميع المعلمين والمعلمات سواء المسكنين في جداول الحصص أوالمحالين على الاحتياط العام حسب البرنامج الزمني والفئات المستهدفة الذي تضعه وزارة التعليم.

وأوضح القرار الوزاري أن وزارة التعليم ستشرف على إعداد الأسئلة لكل سنة دراسية وتجري الاختبارات حسب الموعد الذي تحدده بقرار لاحق، وتكون داخل القاعات الجامعية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الماء المالح للتخلص من انتفاخ العينين