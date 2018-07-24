نقابة المعلمين تدعو للاحتجاج على قرار وزير التعليم

شعار النقابة العامة للمعلمين. (الإنترنت)

دعت النقابة العامة للمعلمين إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام مقر وزارة التعليم احتجاجًا على قرار وزير التعليم المفوض بخصوص إجراء امتحانات لتقييم المعلمين، كما دعت النقابة المعلمين إلى رفض تنفيذ القرار.

وأعلنت النقابة العامة للمعلمين في بيان أصدرته مساء الثلاثاء رفضها القرار رقم «1238» لسنة 2018 والذي يفرض إجراء اختبارات تقييم أداء لجميع المعلمين والمعلمات بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

وأصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، الأحد الماضي قرارًا بشأن تحديد ضوابط التسكين على الملاك الوظيفي المعتمد للمؤسسات التعليمية.

ويشمل القرار جميع المعلمين والمعلمات سواء المسكنين في جداول الحصص أوالمحالين على الاحتياط العام حسب البرنامج الزمني والفئات المستهدفة الذي تضعه وزارة التعليم.

وأوضح القرار الوزاري أن وزارة التعليم ستشرف على إعداد الأسئلة لكل سنة دراسية وتجري الاختبارات حسب الموعد الذي تحدده بقرار لاحق، وتكون داخل القاعات الجامعية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعنية.