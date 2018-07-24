معيتيق يبحث مع وزيرة الدفاع تجهيز مستشفيات عسكرية ليبية - إيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 08:21 مساء
لقاء أحمد معيتيق مع وزيرة الدفاع الإيطالية.

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، ووزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، آليات التعاون والتنسيق في تجهيز مستشفىات عسكرية ليبية - إيطالية خارج الكلية الجوية، منها مستشفى علي عمر عسكر «إسبيعة»، ومستشفى طب الفضاء والأعماق «إمعيتيقة».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُـقد اليوم في طرابلس بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، ورئيس أركان الدفاع الجنرال كلاوديو غراتسيانو، وآمر المنطقة الوسطى العسكرية اللواء محمد الحداد، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، وآمر الكلية الجوية اللواء مفتاح عبجة.

وتم خلال اللقاء، الذي عُـقد بمقر الكلية الجوية مصراتة، التأكيد على الاستمرار في توحيد الجهود بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والحد منها بتوفير الدعم اللوجستي الذي أكد معيتيق أهميته في مكافحة الإرهاب والهجرة، وتوفير كل احتياجات ليبيا من المعدات لحماية حدودها البحرية والبرية من خلال دعم الحكومة الإيطالية لرفع الحظر المفروض على ليبيا لتوفير المعدات لقوة حرس الحدود ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الطرفان التعاون المشترك بين البلدين فيما يخص رفع قدرات منتسبي قوة مكافحة الإرهاب، بإيفادهم للتدريب في إيطاليا للاستفادة من خبرتها في هذا المجال.

وأشاد معيتيق في السياق نفسه بما قدمته دولة إيطاليا لعلاجها جرحى عملية «البنيان المرصوص» في المستشفى الإيطالي بالكلية الجوية، الذين جرى إيفادهم للعلاج في إيطاليا، فيما أشادت الوزيرة بالعلاقات الليبية - الإيطالية في كل المجالات، وأبدت استعداد حكومة بلادها لدعم الاستقرار في ليبيا.

لقاء أحمد معيتيق مع وزيرة الدفاع الإيطالية.
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