المشري يدعو السراج لوضع آلية لزيادة معاش المتقاعدين

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (أرشيفية: مكتب إعلام مجلس الدولة)

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وأعضاء المجلس، بضرورة وضع آلية لزيادة معاشات المتقاعدين بنفس نسبة الزيادة التي تعتزم الحكومة إضافتها لمرتبات العاملين في الدولة.

وشدد المشري في خطاب وجهه إلى السراج ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة «الإسراع في وضع آلية لتنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام والقاضي بإضافة المادة التي تنصّ على زيادة معاش المتقاعدين في حالة زيادة مرتبات العاملين في الدولة، بذات النسبة التي يزداد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد».

وأوضح المشري في خطابه أن «أصحاب المعاشات الضمانية يعانون من ضيق العيش وعدم تغيير مدخولهم كما هو الحال مع العاملين حاليًا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الخدمات الطبية والاجتماعية»، داعيًا المجلس الرئاسي إلى «الالتفات إلى هذه الشريحة، وأن يتم العمل على وضع آلية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ، خاصة وأن الوضع الاقتصادي للبلاد يسير نحو التحسن والاستقرار».

وأشار المشري إلى أنه بالرغم من صدور القانون رقم (5) لسنة 2013 من قبل المؤتمر الوطني العام إلا أن الجهات المعنية لم تسع لوضعه موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أن «وضع المتقاعدين في أغلب الدول بما فيها دول الجوار» أفضل حالًا من المتقاعدين الليبيين «حيث يتمتع متقاعدو هذه الدول بمعاملة حسنة منها مرتبات مجزية ونوادٍ اجتماعية وإعفاءات في تذاكر السفر ورسوم الكهرباء، والكثير من المزايا».