الرئاسي: التعاقد مع «جينرال إليكتريك» الأميركية لتطوير محطات الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 07:01 مساء
الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنح الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة «جينيرال إليكتريك» الأميركية للإشراف على تنفيذ فك وتركيب والأعمال الفنية وتوريد المعدات الخاصة، والمطلوبة للصيانة والتطوير للوحدات الغازية بمحطات الإنتاج.

وأشار الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى بدء التفاوض مع الشركة الألمانية والشركة التركية لاستئناف العمل مع الشركة العامة للكهرباء لاستكمال المشاريع المتوقفة عن طريق صندوق الجهاد الاستثماري. 

ولا تزال المدن الليبية تعاني الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

وتحاول الشركة العامة للكهرباء حل المشكلات وإجراء عمليات صيانة وإنشاء مشاريع جديدة في محاولة لسد العجز في الشبكة، حيث اضطرت خلال الفترات السابقة لتفعيل برنامج طرح الأحمال؛ بسبب فقدان الشبكة كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية ودخول فصل الصيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الماء المالح للتخلص من انتفاخ العينين