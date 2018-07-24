الرئاسي: التعاقد مع «جينرال إليكتريك» الأميركية لتطوير محطات الكهرباء

الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنح الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة «جينيرال إليكتريك» الأميركية للإشراف على تنفيذ فك وتركيب والأعمال الفنية وتوريد المعدات الخاصة، والمطلوبة للصيانة والتطوير للوحدات الغازية بمحطات الإنتاج.

وأشار الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى بدء التفاوض مع الشركة الألمانية والشركة التركية لاستئناف العمل مع الشركة العامة للكهرباء لاستكمال المشاريع المتوقفة عن طريق صندوق الجهاد الاستثماري.

ولا تزال المدن الليبية تعاني الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

وتحاول الشركة العامة للكهرباء حل المشكلات وإجراء عمليات صيانة وإنشاء مشاريع جديدة في محاولة لسد العجز في الشبكة، حيث اضطرت خلال الفترات السابقة لتفعيل برنامج طرح الأحمال؛ بسبب فقدان الشبكة كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية ودخول فصل الصيف.