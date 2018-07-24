كاجمان يبحث مع السفير الكوري مصير المهندسين المخطوفين من النهر الصناعي

عبدالسلام كاجمان يلتقي سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا «تشوي سونغ سو»

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، اليوم الثلاثاء، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا «تشوي سونغ سو»، لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل دعمها.

وأشاربيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، ناقش العلاقات بين البلدين وكيفية حلحلة ملف المهندسين المختطفين بمنظومة النهر الصناعي.

من جانبه أكد كاجمان «متابعته لملف المختطفين والتواصل مع عدة قنوات للتوصل إلى حل وتأمين عودة المختطفين سالمين»، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لمعرفة مكان احتجازهما.

واختطفت مجموعة مسلحة فلبينيين اثنين من موقع النهر الصناعي (الحساونة) الذي يبعد حوالي (160 كلم) شمال الشاطئ، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، حيث لا يزال مصيرهم مجهولاً.

عبدالسلام كاجمان يلتقي سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا «تشوي سونغ سو»