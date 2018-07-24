مؤسسة النفط تعيد تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط

عملية التسليم والاستلام التي جرت بمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي بمدينة بنغازي

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وذلك وفقًا للاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المملوكة لها بالكامل.

وتضمن قرار صنع الله، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، استمرار محمد بالقاسم بن شتوان رئيسًا للجنة الإدارة، وكذلك فضل الله عيسى احتيته القطعاني عضوًا، في حين سينضم أعضاء جدد لها وهم أشرف محمد عبد السلام العبار وفرج مسعود حمد المشاي وعبد المطلب صالح آدم بو صخرة البرعصي.

وأضاف البيان أن عملية التسليم والتسلم جرت اليوم في المقر الرئيسي للشركة بمدينة بنغازي، لافتًا إلى أنه يهدف لـ«تطوير أداء الشركات المشغلة التابعة للمؤسسة لتحقيق الأهداف الموضوعه لها والاستفادة من الخبرات الموجودة بها».

عملية التسليم والاستلام التي جرت بمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي بمدينة بنغازي

عملية التسليم والاستلام التي جرت بمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي بمدينة بنغازي