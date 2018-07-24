مؤسسة النفط تعيد تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 06:43 مساء
عملية التسليم والاستلام التي جرت بمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي بمدينة بنغازي

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وذلك وفقًا للاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المملوكة لها بالكامل.

وتضمن قرار صنع الله، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، استمرار محمد بالقاسم بن شتوان رئيسًا للجنة الإدارة، وكذلك فضل الله عيسى احتيته القطعاني عضوًا، في حين سينضم أعضاء جدد لها وهم أشرف محمد عبد السلام العبار وفرج مسعود حمد المشاي وعبد المطلب صالح آدم بو صخرة البرعصي.

وأضاف البيان أن عملية التسليم والتسلم جرت اليوم في المقر الرئيسي للشركة بمدينة بنغازي، لافتًا إلى أنه يهدف لـ«تطوير أداء الشركات المشغلة التابعة للمؤسسة لتحقيق الأهداف الموضوعه لها والاستفادة من الخبرات الموجودة بها».

عملية التسليم والاستلام التي جرت بمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي بمدينة بنغازي
عملية التسليم والاستلام التي جرت بمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي بمدينة بنغازي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الماء المالح للتخلص من انتفاخ العينين