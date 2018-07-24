القيادة العامة تقرر إنشاء غرفة أمنية في درنة وتكلف اللواء سالم الرفادي آمرًا لها

اللواء سالم الرفادي آمر الغرفة الأمنية في درنة. (الإنترنت)

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قرارًا يقضي بإنشاء غرفة أمنية في مدينة درنة بإمرة اللواء سالم مفتاح الرفادي، بحسب القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء.

وحدد القرار الصادر أمس الاثنين، مهام الغرفة بحماية المدينة بالكامل وتأمين كافة مداخلها ومخارجها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المكلفة، ومنحها كافة الصلاحيات من اتخاذ القرارات الأمنية والإدارية بالتنسيق مع القيادة العامة على أن تكون الغرفة على تواصل مع الاستخبارات العسكرية وإحالة بلاغاتها والمواقف الأمنية لها أولًا بأول.

وتتكون الغرفة الأمنية الجديدة المكلفة بحماية وتأمين مدينة درنة من آمر سرية الشرطة العسكرية درنة ومدير الأمن العام، مدير الأمن الخارجي درنة، مدير مديرية الحرس البلدي، وآمر الاستخبارات العسكرية درنة، مدير الأمن الداخلي درنة، مدير أمن منفذ درنة البحري ورئيس لجنة الأزمة درنة.