«مالية الموقتة» تحدد موعد إحالة مرتبات يوليو وأغسطس للجهات العامة‎

وزير المالية بالحكومة الموقتة كامل الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة، أن يوم الأحد المقبل هو الموعد المقرر لإحالة مرتبات الموظفين لشهري يوليو وأغسطس بالجهات الممولة من الخزينة العامة للدولة.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن الوزارة ستشرع في إحالة المرتبات بعد استيفاء الجهات العامة كافة المتطلبات من قبل المراقبين الماليين لديهم.

وأوضح أن «المتطلبات تكمن في إحالة كشف الحساب المصرفي، أصل ومعتمد، من طرف المصرف ومحدد المدة اعتبارًا من الأول من أغسطس حتى 26 يوليو، وأيضًا التسوية الدفترية والمصرفية وكشف الصكوك المعلقة حتى 30 يونيو 2018».

وتابع: «كما يحال تقرير المصروفات والإيرادات اعتبارًا من 1/1/2018 حتى 30/6/2018 نسخة ورقية معتمدة للبيانات المدرجة إلكترونيًّا في النافذة المخصصة لكل مراقب مالي، وكشف تفصيلي لجميع الحوالات المالية الواردة من ديوان الوزارة بطرابلس حتى 26/7/2018، إلى جانب التسوية الدفترية والمصرفية لحساب الإيرادات وما يفيد إحالتها إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء رقم (102.190.661)».

ولفت إلى أن المتطلبات تتضمن أيضًا «إحالة كتاب معتمد من المراقب المالي بعدم وجود أية حسابات حكومية تخص الوحدة الإدارية غير ظاهرة بسجلات إدارة الحسابات العامة، وتسليم الخلاصة العامة للمرتبات المصروفة اعتبارًا من بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو معتمد من الفحص والمراجعة والمراقب المالي بكل جهة عمل عامة».