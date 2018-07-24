بلدي شحات يحدد سعر رغيف الخبز من الدقيق غير المدعوم بمخابز المدينة‎

عميد بلدية شحات حسين بودرويشة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر عميد بلدية شحات، حسين بودرويشة، قرارًا يقضي بتحديد سعر رغيف الخبز من الدقيق غير المدعوم في المخابز بالمدينة.

ونص القرار الذي تلقته «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، على أن «يحدد سعر رغيف الخبز بوزن 300 غرام من الدقيق غير المدعوم بشعر 500 درهم»، مضيفًا أن «التسعيرة يتم العمل بها عند غياب الدقيق المدعوم»، وأن «تسري هذه التسعيرة على المخابز المرخص لها فقط في نطاق بلدية شحات».

وجاء القرار عقب اجتماع جرى بين مراقبة اقتصاد شحات، وجهاز الحرس البلدي مع المجلس البلدي؛ لبحث مشكلة الخبز التي تعانيها البلدة في الآونة الأخيرة.