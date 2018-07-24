وزيرة إيطالية: مستعدون لتعزيز قدرات نظام الدفاع الليبي

وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلادها - لاسيّما وزارتها- لـ«بدء الأنشطة الهادفة إلى تعزيز القدرات الداخلية لنظام الدفاع الليبي»، في إطار الحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز السيادة الليبية، لكنّها أشارت إلى أنّ ذلك سيأتي «وفقًا لاحتياجاتهم ولاحتياجات الشعب الليبي»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكدت ترينتا، خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بطرابلس الثلاثاء، الدعم الكامل لعملية توحيد القوات المسلحة، فـ«هي عملية يجب أن تكون شاملة لجميع الجهات الأمنية الراغبة بالمشاركة في الدفاع عن الدولة»، مشددة على ضرورة ألا يكون «احتكار القوة بيد الدولة».

وخلال الفترة الماضية قدمت إيطاليا، عروضًا لتدريب عناصر من أربع جهات ليبية، للمساهمة في رفع كفاءة وتطوير القدرات الليبية، لاسيما في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب.