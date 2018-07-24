القطراني يعلن إلغاء اجتماع الخميس ويؤكد تمسكه بحقوق «إقليم برقة»

القاهرة ـ بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 04:52 مساء
أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقاطع، علي القطراني، في بيان اليوم الثلاثاء، إلغاء الاجتماع المقرر عقده بعد غدٍ الخميس، الذي كان دعا إليه أمس الاثنين، مؤكدًا تمسكه بحقوق «إقليم برقة» في كافة النواحي.
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