وزيرة الدفاع الإيطالية: من الخطأ إجراء انتخابات قبل المصالحة في ليبيا

وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا

اعتبرت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، اليوم الثلاثاء، أنّ إجراء انتخابات قبل إتمام المصالحة في ليبيا «خطأً»، لنّ يُساهم في حل المشكلات التي تواجه البلد.

وأشارت ترينتا، خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بطرابلس الثلاثاء، إلى أنّ «عملية المصالحة في ليبيا يجب أن تكون شاملة»، لذلك «أعتقد أن الحديث عن انتخابات جديدة قبل استكمال هذه العملية هو خطأ»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضافت أنّ المُضي في تلك الخطوات من شأنه أنّ «يضعنا أمام المشاكل نفسها، سواء أكان من جانبنا كإيطاليا أم من ناحيتكم في ليبيا»، مشددة على ضرورة أنّ تتفهم «البلدان الأخرى ذلك أيضًا».

وتسعى الأطراف الدولية والإقليمية إلى مساعدة ليبيا لتحقيق مصالحة وطنية لتنفيذ مخرجات اجتماع باريس الذي يستهدف إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.