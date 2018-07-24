خُطفوا أمس بين نسمة والقريات.. إطلاق طاقم الإسعاف والطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 03:48 مساء

أكد الناطق الإعلامي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إطلاق طاقم إحدى فرق الإسعاف الذين خُطفوا أمس الاثنين، بالمنطقة الممتدة بين نسمة والقريات، الواقعة جنوب غرب طرابلس.

وقال علي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن طاقم فريق الإسعاف الذي خُطف كان مكلفًا بالوقوف على مشاكل واحتياجات مكاتب وفروع جهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة، حيث تعرض قبل خطفه لوابل من الرصاص من قبل سيارة معتمة، كما اعتدى الخاطفون عليهم واحتجزوهم في إحدى الخلوات التابعة لمسجد بالمنطقة.

وأوضح أنه «بفضل تدخل الخيرين من أهالي المنطقة تم إطلاق المخطوفين، وإعادة سيارة الإسعاف التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ».
 

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