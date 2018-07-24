العثور على جثة محروقة في مكب القمامة بالجميل

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 03:46 مساء

عثر أعضاء مديرية أمن الجميل على جثة مجهولة الهوية فجر اليوم الثلاثاء، في مكبات القمامة بمنطقة العرقوب في بلدة الجميل.

وقالت وحدة الإعلام عبر صفحة مديرية أمن الجميل على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن الجثة وجدت محروقة وعليها آثار إطلاق نار، مؤكدًا أن جهات التحقيق فتحت محضرًا في الواقعة فيما أمرت النيابة العامة بالمدينة حفظ الجثة في ثلاجة مستشفى الجميل العام لعرضها على الطبيب الشرعي.

وطالبت من لديه أي بلاغ أو أي شخص مفقود التوجه إلى مركز شرطة الجميل، للتعرف على الجثة التي تعود إلى شاب في العقد الثاني أو الثالثة من العمر أبيض البشرة.
 

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