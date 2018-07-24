وزيرة الدفاع الإيطالية تدعو من ليبيا إلى وقف الاتجار بالبشر

وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا. (الإنترنت)

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، ضرورة «وقف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية»، مشيرة إلى أن بلادها ستبقى إلى جانب ليبيا.

وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية، لدى استقبالها في ليبيا اليوم الثلاثاء، إن «الحكومة التي أمثلها، ستبقى إلى جانب ليبيا وشعبها، فلدينا منزل مشترك هو البحر المتوسط، كما أن إيطاليا تريد فعل المزيد من أجل استقرار المنطقة والبلد، لكن نحن نتشاطر مشكلة مهمة أيضًا،هي تدفقات الهجرة التي تجلب عدم الاستقرار لإيطاليا وليبيا».

وأضافت الوزيرة: «نظرًا لأنني أعتبر نفسي شخصًا براغماتيًّا، أرى أن على إيطاليا أن تكثف جهودها، وهي على استعداد لذلك، وفقًا لاحتياجات ومطالب الشعب الليبي»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

من جانبه، رحب وزير الدفاع المكلف في حكومة الوفاق الوطني أوحيدة عبد الله نجم، بنظيرته الإيطالية، قائلاً: «نحن سعداء بحضوركِ هنا في ليبيا، وتهانينا لتسلمك مهام منصبك. لدينا علاقات مهمة وتاريخية، التي ينبغي علينا جعلها أساسًا نستثمر فيه جميعًا، من أجل إحلال الاستقرار في منطقة المتوسط».

وكانت الوزيرة ترينتا وصلت إلى طرابلس صباح اليوم، على متن طائرة من طراز «C130» تابعة لسلاح الجو، برفقة رئيس الأركان الإيطالي، الجنرال كلاوديو غراتسيانو.