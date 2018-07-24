ممثلو مصراتة لوزير الخارجية الفرنسي: نحن مع الانتخابات بشرط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 03:06 مساء
لودريان أثناء لقائه ممثلين عن مصراتة (بلدية مصراتة)

أعلن ممثلون عن مدينة مصراتة أن المدينة مع إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، لكنهم اشترطوا العمل على بعض الاستحقاقات المهمة، ومنها وضع الدستور والاستفتاء عليه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بالأمس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي، بعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعلي أبوستة، وعبد الحميد فريفر عضوي المجلس، وسليمان الفقيه وفتحي باشاغا عضوي مجلس النواب عن المدينة، وجمال كرواد، وعائشة قليوان عضوي المجلس الأعلى للدولة الممثلين للمدينة.

استعرض اللقاء، وفق ما أوردت صفحة بلدية مصراتة على «فيسبوك»، الوضع السياسي الليبي بشكل عام، وتوضيح وجهة النظر الرسمية لمدينة مصراتة تجاه ما يدور من أحداث، خصوصًا حول العملية الانتخابية، وإمكانية إجرائها قبل نهاية العام، والوضع بصفة عامة من اتفاق باريس.

اقرأ أيضًا- مبادئ إعلان باريس بشأن ليبيا: انتخابات في 10 ديسمبر.. والإطار الدستوري قبل 16 سبتمبر

وكان اجتماع باريس بشأن ليبيا الذي شارك فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس الجلس الرئاسي فائز السراج، في مايو الماضي، دعا إلى ثمانية مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

وتضمنت المبادئ الثمانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.

ودُعيت مصراتة إلى هذا الاجتماع، إلا أن وفد المدينة اعتذر عن عدم المشاركة، وبرر غيابه بـ «غياب المنهجية الواضحة لدعوة المشاركين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفجر الإنتر مفاجأته بشراء ميسي لإعادة الصراع مع كريستيانو في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز
ليبيا
صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الماء المالح للتخلص من انتفاخ العينين