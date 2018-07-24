نائب رئيس مجلس الدولة يبحث وضع آلية عمل لمعالجة أزمة الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 02:59 مساء

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، مع وكيل وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني مبروك غيث، وضع آلية عمل مشتركة لمعالجة أزمة الجنوب.

جاء ذلك في اجتماع بمقر المجلس في العاصمة طرابلس حضره وكيل وزارة التربية والتعليم محمد أبوبكر، ووكيل وزارة المواصلات، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي، وفقًا لما نشره مجلس الدولة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقرر المجلس الأعلى للدولة، في 13 مايو الماضي، تشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة الأزمة في الجنوب الليبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار، وعضوية كل من علي عبدالعزيز علي، وماما سليمان بلال سيدي، ومسعود عبدالسلام عبيد وحسن حبيب خميس.
 

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