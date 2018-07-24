وزيرة الدفاع الإيطالية تؤكد للسراج أهمية الشراكة السياسية والأمنية مع ليبيا

التقت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لبحث التعاون بين البلدين.

وشددت وزيرة الدفاع الإيطالية على أهمية الشراكة الاستثنائية السياسية والأمنية بين ليبيا وإيطاليا، بحسب تغريدة نشرها السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكدت أن «استقرار ليبيا هو استقرار إيطاليا»، مشددة على التزام إيطاليا الثابت لاستقرار ليبيا وعلى الملكية الليبية للعملية السياسية، وفقا لخطة عمل بعثة الأمم المتحدة.